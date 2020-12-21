Песков отметил тесный диалог с Баку по теме сбитого Ми-24

Песков рассказал о взаимодействии России и Азербайджана по расследованию ЧП с российским вертолетом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о взаимодействии России и Азербайджана по расследованию ЧП с российским вертолетом, который азербайджанские ВС сбили в ноябре над Арменией.

"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога. Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, что российский Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября.

В результате трагедии погибли майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина, еще один летчик получил травмы и ранения. Позднее в МИД Азербайджана признали, что Ми-24 был сбит вооруженными силами по ошибке.

В Баку принесли извинения и выразили сочувствие семьям погибших военнослужащих.

Путин посмертно награждил погибших пилотов орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.