Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заражаются коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил российскому президенту Владимиру Путину, почему иногда не все члены одной семьи заражаются коронавирусом. Эпидемиолог во время видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID-19, объяснил, что это является следствием большого количества интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни.

- Это объясняется очень просто. У незаболевших людей очень высокий уровень интерферона – белка, который является характеристикой врожденного иммунитета. Весь инфекционный процесс такого человека заканчивается еще на первой фазе иммунного ответа, на фазе фагоцитоза, - объяснил Александр Гинцбург

Высокий интерфероновый статус бывает у людей, которые ведут здоровый образ жизни, придерживаются правильного питания, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации, добавил глава центра Гамалеи.

Владимир Путин вовремя сегодняшний видеоконференции отметил, что у него есть несколько знакомых случаев, которые провакцинированные от коронавируса люди в равных условиях сталкиваются с вирусом, однако один из них заболевает в легкой форме, а второй не заболевает вообще. По словам президента, это обнадеживает, поскольку означает, что вакцина от коронавируса действительно работает.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине от коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что это сотрудничество станет одним из важных в текущем году и будет иметь значение для всего мира.