Вакцина «Спутник V» эффективна против «британского» коронавируса, сообщил РФПИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна и против новой «британской» мутации заболевания, накануне обнаруженной в Европе. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время видеоконференции в главой государства Владимиром Путиным.

- «Спутник V» является высокоэффективным препаратом против новой мутации коронавируса, которую нашли в Европе. Он также эффективен против нее, как и против других штаммов. Вакцина от центра Гамалеи неоднократно доказывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке, - объяснил Кирилл Дмитриев.

Накануне на территории Великобритании ученые обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. По предварительной информации, она на 70% заразнее обычного SARS-CoV-2, однако пока что нет данных о влиянии данной мутации на смертность от заболевания или тяжесть его формы.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти отслеживают информацию о «британской» мутации коронавируса. Он отметил, что решение о прекращении сообщения с королевством является прерогативой правительственного оперативного штаба.