Роспотребнадзор рассказал о новом штамме коронавируса в Великобритании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора детально изучают изменения нового коронавируса, которые способны повлиять на идентификацию заболевания, его лечение и профилактику. Об этом в понедельник, 21 декабря, говорится на официальном сайте ведомства.

Эксперты объяснили, что новый штамм коронавируса, выявленный накануне на территории Великобритании, является мутацией спайкового белка. Такие мутации вполне ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами.

- Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность, почти никогда не оказывают влияние на смертность от заболевания, однако следует определить детальные эффекты этих мутаций более подробно, - отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что всех российских регионах в настоящее время организован регулярный отбор материала от зараженных коронавирусом жителей. Образцы поступают в центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В сообщении ведомства подчеркивается, что ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, британские ученые накануне нашли на территории королевства новую мутацию коронавирусной инфекции. По предварительной информации, она на 70% заразнее обычного вируса. В РФПИ сообщили, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна и против новой «британской» мутации заболевания, накануне обнаруженной в Европе.