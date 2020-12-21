Путин назвал «космической» скорость изменения вооружений Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поставил задачу увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88 процентов в следующем году. Во время заседания коллегии Министерства обороны России в понедельник, 21 декабря, глава государства сравнил скорость изменений в вооруженных силах со скоростями во время заездов «Формулы – 1», назвав ее «космической».

- Сейчас совершенно недопустимо стоять на месте. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не «Формула – 1». Эти скорости просто космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать, - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Он отметил, что уже в 2021 году Россия по силам ядерного сдерживания должна достигнуть уровня современности в 88,3%. К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов. Владимир Путин подчеркнул, что таким образом армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность государства.

Напомним, что в ходе итоговой коллегии Минобороны генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание на то, что США значительно активизировались у границ России в текущем году.