Оперштаб не исключил новых мер из-за мутации коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В оперштабе по борьбе с коронавирусом не исключили ввода новых ограничительных мер из-за мутации вируса. Там отметили, что Россия готова реагировать, если специалисты Роспотребнадзора дадут соответствующее заключение.

«Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19», - сказали в оперативном штабе.

В самом Роспотребнадзоре заверили, что контролируют ситуацию с выявленным в Великобритании новым штаммом вируса, пишет ТАСС. Эксперты ведомства отметили, что изменения вируса, на их взгляд, серьезно не повлияют на клиническую картину вызываемой им болезни. Они объяснили, что он представляет является мутацией спайкового белка.

Британский Минздрав в свою очередь сообщил о более высокой заразности нового штамма. Глава ведомства Мэтт Хэнкок отметил, что он может быть на 70% заразнее прежних вариаций.

Сейчас во всех российских регионах организован регулярный отбор материала от зараженных коронавирусом жителей. Образцы поступают в центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».