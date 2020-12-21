В России ввели квоты на образование для иностранцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник, 21 декабря подписал указ о вводе квот на бесплатное образование для иностранцев и лиц без гражданства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что квота на образование в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, … не превышает в 2021 году 18 тысяч человек, в 2022 году - 23 тысяч человек и начиная с 2023 года - 30 тысяч человек», - сказано в постановлении.

Речь идет не только о высшем образовании, но и об образовательных программах среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, уточняется в документе.

Летом этого года Минобрнауки предложило кабмину увеличить квоту для иностранцев за счет бюджета. Под эти цели из бюджета дополнительно выделят 171 миллион рублей в следующем году, 973 миллиона в 2022 году и с 2023 года - 2,6 миллиарда рублей ежегодно.

В данный момент в российских вузах учатся более 300 тысяч иностранных студентов из 170 государств.

Ранее министр Валерий Фальков рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как иностранные студенты учатся в российских вузах во время пандемии. Глава Минобрнауки напомнил, что универсального решения для каждого учащегося найти невозможно.