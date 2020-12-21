Собянин: свыше половины медиков Москвы переболели COVID-19

Собянин сообщил, что свыше половины столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией.
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, сколько столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией.
"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - сказал Собянин.
Он присутствовал на вручении госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией.
Напомним, что согласно данным оперативного штаба за последние сутки в России выявлено 29 350 случаев инфицирования коронавирусом. Специалисты провели более 86 миллионов тестов на коронавирус.
Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 877 727 случаев COVID-19.
В понедельник Владимир Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине. Президент отметил, что этот шаг станет большой надеждой для всего мира в борьбе с коронавирусной инфекцией.