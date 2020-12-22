Пенсионерам и малоимущим предложили возвращать НДС за покупки в магазинах
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Росси предложили возвращать НДС с покупки продуктов пенсионерам и малоимущим гражданам. В условиях низкого дохода и роста цен на продукты, данные траты отнимают значительную часть бюджета у указанных категорий людей.
Инициатива принадлежит директору Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максиму Петунину. Он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.
В письме отправитель обращает внимание на то, что в стране существует проблема роста цен на продукты. Об этом не так давно говорил президент Владимир Путин.
- Снизить размер расходов на питание могло бы поможет освобождение определенных категорий граждан от уплаты НДС за приобретаемые товары, - говорится в тексте обращения.
Реализовать предложение можно разными путями, например, организовать его автоматический возврат на банковскую карту, которой была оплачена покупка. А чтобы не было злоупотреблений, нужно установить максимальный лимит возврата, чтобы не было злоупотреблений.
- Возврат может составлять 10-20%. Прошу оценить целесообразность создания подобной системы, - цитирует обращение RT.
В 2020 году на продовольственные товары действует НДС 10 и 20 процентов. А цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого года, пишет газета "Известия".