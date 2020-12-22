Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в России Фото: Алексей ФОКИН

Российская Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник, 22 декабря, в третьем чтении приняла проект закона, который дает регионам право с января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители.

Данный закон предусматривает создание вытрезвителей в регионах страны на базе государственно-частного партнерства. Это предоставит субъектам России возможность взимать плату за услуги с людей, которые попадают в такие учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года российские депутаты поддержали проект закона, который наделяет сотрудников полиции правом доставлять утративших связь с реальностью пьяных граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе и платные.