Анализ штаммов коронавируса в России не показал повышенной угрозы Фото: Олег ЗОЛОТО

Анализ штаммов коронавирусной инфекции на территории России показал отсутствие значимых изменений в заболевании. Повышенной угрозы для человечества не выявлено, сообщил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

- За весь период с начала пандемии мы нашли более 1,4 тысячи различных нуклеотидных замен в российских штаммах коронавируса. Большая часть из них не представляют каких-либо значимых изменений. Большинство штаммов нового коронавируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. Геном составляет более 30 тысяч нуклеотидов, - объяснил Ринат Максютов в интервью для фильма Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Глава центра «Вектор», ученые которого разработали вакцину от коронавируса, добавил, что COVID-19, как и любой другой вирус, постоянно мутирует и изменяется. Ученые центра постоянно проводят изучение генетических изменений коронавируса на территории России, в том числе, чтобы оценить, могут ли существующие тест-системы выявить коронавирус, эффективны ли препараты и не появился ли новый более опасный штамм заболевания.

Напомним, несколько дней назад в Великобритании ученые обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции, которая, по предварительной информации, на 70% заразнее обычного SARS-CoV-2. В РФПИ заявили, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна и против новой «британской» мутации заболевания, накануне обнаруженной в Европе.