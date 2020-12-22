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Россияне назвали политиков года

39% затруднились ответить
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВЦИОМ: россияне назвали политиков года

ВЦИОМ: россияне назвали политиков года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне назвали в опросе Всероссийского центра исследования общественного мнения политиков года. 38% заявили, что по их мнению политиком года стал президент России Владимир Путин.

17% назвали председателя правительства Михаила Мишустина. 15% - министра обороны России Сергея Шойгу, а 9% назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 7% россиян считают главным политиком 2020 года лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

39% участников опроса ВЦИОМ затруднились ответить.