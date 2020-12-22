Путин подписал закон о расширении неприкосновенности экс-президентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшие президенты и члены их семьи в России получат гарантии неприкосновенности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработан в рамках принятых поправок в Конституцию РФ. Он гласит – президент, который прекратил занимать свой пост, обладает неприкосновенностью . Его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, пишет РИА «Новости».

Также бывшего президента запрещено задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу и личному досмотру. Неприкосновенность, применимая к экс-главе государства, будет распространяться и на его жилье, служебные помещения, транспорт, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.

Кроме времени после того, как он покинет пост, неприкосновенность в отношении его действий будет работать и в период исполнения им президентских полномочий.

Лишить политика неприкосновенности теперь может только Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.