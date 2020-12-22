За клевету в интернете будут сажать на 2 года или штрафовать на 1 миллион рублей Фото: Shutterstock

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете во вторник в первом чтении. 296 депутатов поддержали инициативу, 95 – были против.

Поправки будут внесены в 128.1 УК РФ «клевета». Раньше по этой статье могли привлечь за клеветнические высказывания в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации. Но в тюрьму за это не сажали.

Теперь уголовный кодекс дополнят пунктом, в котором будет установлена ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Причем как против одного человека, так и против группы людей.

За интернет-клевету россиян смогут оштрафовать на миллион рублей, отправить на обязательные работы до 240 часов, принудительные работы на срок до двух лет. Также клеветников смогут арестовать на два месяца или лишить свободы на два года максимум.

На замечание о том, что в интернете часто критикуют власть, но при этом такие высказывания не предполагают злого умысла, автор инициативы первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил, что клевету нужно отличать от оскорблений.

«Это две большие разницы. Оскорбление - это когда человека назвали соответствующими словами, но при этом эти действия не составляют клевету, это не заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство», - сказал депутат.

Он отметил, что закон будет защищать конституционные права граждан.