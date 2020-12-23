Денис Проценко развеял популярный миф об ИВЛ

Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Из-за коронавируса в интернете и социальных сетях ходит много различных страшилок, в том числе, которые связанных с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Главный врач городской больницы№ 40 в Москве Денис Проценко развеял популярный миф о том, что пациент не может вернуться к нормальной жизни после такого лечения.

- ИВЛ появился не с ковидом. Скорее, наоборот, наша специальность, возникшая в конце 60-х годов прошлого века, во многом связана с появлением возможности протезирования функции внешнего дыхания. И проведение респираторной поддержки в любом виде - неинвазивной вентиляции легких или с помощью ИВЛ - лишь инструменты борьбы с критическим состоянием, - рассказал доктор в интервью "Российской газете".