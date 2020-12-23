В Индии принятый за мертвого местный житель пришел в себя во время подготовки к собственному погребению. Инцидент произошел в районе Читтур, сообщает в среду, 23 декабря издание Samayam.Местные жители нашли мужчину без сознания под деревом в одной из деревень. Сообщается, что в таком состоянии он находился по меньшей мере двое суток. Очевидцы сразу же сообщили о найденном «теле» властям. Приехавшие на место медики не нашли у мужчину признаков жизни и констатировали его смерть.Индуса планировали похоронить на окраине деревни, однако во время подготовки к погребению мужчина неожиданно для всех очнулся и сел. Его сразу же доставили в медицинское учреждение, однако через сутки он скончался. В настоящее время полиция ведет расследование данного инцидента.Ранее сайт kp.ru писал о еще одном необычном случае в Индии: местный житель вернулся домой через несколько дней после того, как его родственники получили его тело из больницы и кремировали его. Дело в том, что патологоанатомы перепутали документы и сообщили родственникам о «смерти» и его «кремации» мужчины, а сами сожгли тело другого человека.