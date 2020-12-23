Директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\", больше не будут вводить плацебо.- Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идёт, и плацебо это совсем нехорошо. <...> Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо и привил, но позволит ли это регуляторика, пока не понятно, - заявил Гинцбург в беседе с РИА Новости.Он также рассказал, что многие из тех, кто получил плацебо, позже, когда узнали об этом получив результаты анализов, привились самой вакциной, чтобы избежать заражения COVID-19.