Последние годы можно назвать потерянными для российской экономики из-за отсутствия инвестиций и снижения предпринимательской роли. Таким мнением поделился председатель совета директоров Альфа-банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен.В беседе с РБК он отметил, что о потерянном десятилетии для экономики страны с одной стороны сказать нельзя, ведь произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции». Председатель совета директоров Альфа-банка добавил, что из-за «подавленной инфляции» все страны испытывали трудности с ростом ВВП и замедление в России было ожидаемо.«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг», — рассказал Авен.Банкир напомнил, что за семь лет общий долг российских компаний как был 60% ВВП (внутренний валовый продукт), так и остался. Он назвал это плохим результатом, как и отсутствие инвестиций.Тем не менее в 2021 году российская экономика скорее всего не столкнется с локдауном и массовым закрытием предприятий, рассчитывает Авен. Это будет год восстановительного роста.Кроме того Авен отметил, что за последние годы падает доля доходов населения от предпринимательства.«В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%», — заключил эксперт.Ранее Минэкономразвития сообщило, что в ноябре падение ВВП замедлилось до 3,7%. В целом за 11 месяцев этого года спад фиксируется на уровне 3,5%.