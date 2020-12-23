Умер Игорь Сосин, российский миллиардер и основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi, совладелец OBI. Он скончался в путешествии. Родственники не смогли его утром разбудить, а приехавшие медики констатировали смерть.По предварительной версии, у 53-летнего бизнесмена мог быть инфаркт, пишет РБК. Смерть бизнесмена подтвердил в разговоре с изданием основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов.По данным проекта \\"Baza\\", Сосин поехал на отдых вместе со своей 18-летней дочерью и знакомой девушкой. На остров он прилетел несколько дней назад и планировал встретить там Новый год.Сейчас устанавливается причина смерти - у Сосина взяли анализы. За этим проследит его дочь. В ближайшее время родные решат вопрос о перевозке тела бизнесмена на родину.