В среду, 23 декабря, стало известно о смерти 53-летнего Игоря Сосина, известного предпринимателя из Татарстана, совладельца сети Obi и «Старик Хотабыч». О гибели отца, сообщила его дочь Анастасия Сосина. Насколько дней назад она вместе с отцом отправись отдыхать на Занзибар. Рано утром дочка нашла тело отца в отеле.Сразу поползли слухи о том, что мужчина умер из-за коронавируса. Напомни, ранее в марте этого года миллиардер уже перенес инфекцию. Но друзья предпринимателя уверены, что причина смерти куда банальней.- Скорее всего это остановка сердца , инфаркт, - сообщил kp.ru в телефонном разговоре Александр Сорокин, бизнесмен из Москвы. Он сейчас помогает переправить тело Александра Сосина из Занзибара в Россию.- Я позвонил его жене Инне, и она рассказала о смерти Александра. Ситуация с транспортировкой тела очень серьезная. Надо понимать, что это Африка, страна третьего мира, ситуация очень серьезная. Знаю, что он умер во сне, - добавил Александр Сорокин. – Я был у них на свадьбе, лет пять назад. Это было после смерти его первой жены Анастасии. С тех пор мы близко общаемся.Подробности смерти миллиардера он не раскрывает. Тем временем дочка Сосина, 19-летняя Анастасия, подозревает, что отец мог повторно перенести коронавирус. Накануне вечером мужчина потерял обоняние и у него поднялась температура. Эту информацию Анастасия передала своим друзьям и родственникам в Татарстане. Однако сейчас девушка не выходит на связь в социальных сетях и не отвечает на телефонные звонки. Посольство объединённой республики Танзания, в состав которой входит Занзибар, случившееся никак не комментирует.КТО ТАКОЙ АЛЕКСАНДР СОСИН?Александр Сосоин известен не только своим бизнесом. Его семья попала в новости в 2015-м году. Тогда стало изветно, что сын предпринимателя убил собственную мать. 10 декабря 2015-го жена бизнесмена, Анастасия и их с Сосиным 19-летний сын Егор прилетели в Казань из Москвы.Женщина планировала посетить трехдневный тренинг психотерапевта Берта Хеллингера. Поселились в отеле «Корстон», сняли двухместный номер. Поздно вечером постояльцы заметили Егора, который носился по коридору в одних трусах. Позже в номере нашли лежащую на кровати в мертвую Анастасию. Егор путано объяснял, что избил маму и задушил шнуром от зарядки. Плел что-то про таблетки, которые она ему якобы дала накануне. А на допросе признался, что в тот день употреблял веселящий газ. Возбудили уголовное дело и позже суд приговорил его к принудительному лечению. До сих пор сын предпринимателя находится в психиатрической клинике.На тот момент дочери предпринимателя Анастасии, она тезка с мамой, было всего 12 лет. До последних дней она бала единственным близким родственником предпринимателя.Сосин одним из первых в России создал федеральную сеть магазинов товаров для дома. В 1994 году он вместе с партнерами — Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным — основал компанию «Старик Хоттабыч». В 2000 он вышел из проекта, развивал совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI, в которой был партнером вплоть до июля 2016 года, а затем продал принадлежащие ему 49%. В последние годы он занимался развитием сети товаров для дома Modi. Это интернет-магазин по продаже товаров от офисных принадлежностей до одежды.В марте бизнесмен переболел коронавирусом. Некоторое время он лежал в больнице в Коммунарке, что в Новой Москве с двусторонней пневмонией. Но тогда все обошлось без серьезных последствий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто известно о бывшем совладельце OBI и «Старик Хоттабыч»Миллиардер Игорь Сосин собирался встретить Новый год на Занзибаре (подробности)Сына миллиардера Сосина, убившего свою мать, суд освободил от тюрьмыПарень согласился на лечение в психушке, вместо колонии (подробности)