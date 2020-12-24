Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин о вероятности распространения нового коронавируса.\\"Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать\\", - сказал Базыкин РИА Новости.Ученый отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию вируса.Напомним, что на прошлой неделе в Великобритании заявили о новом распространяющимся типе коронавирусной инфекции. В связи с этим в ряде регионов Англии ввели новые жесткие ограничения. В своем обращении премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм инфекции опаснее своего предшественника на 70%. Он посоветовал британцам встречать Рождество лишь в кругу своих семей.