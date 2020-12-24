Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о повторной приостановке авиасообщения со всеми странами на фоне выявления нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании.Для недопущения распространения нового штамма на территории России Сухарев попросил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность на время закрыть авиамосты со всеми зарубежными странами, сообщает RT.Напомним, что ранее более 20 стран прекратили авиасообщение с Великобританией из-за выявленного нового штамма коронавируса, который, по словам специалистов, на 70% заразнее, чем предыдущий штамм. В связи с этим в ряде регионов страны ввели жесткие ограничения.Эта же мутация позднее была выявлена в Дании, Нидерландах, ЮАР. Английские ученые пояснили, что данный тип коронавирусной инфекции распространяется в несколько раз быстрее.Российские специалисты отметили, что созданные вакцины с большой вероятностью смогут противостоять новому типу инфекции.