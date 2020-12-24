Масштабы терроризма и радикального экстремизма будут расти и дальше из-за текущей международной обстановки. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.На брифинге для иностранных атташе он признал, что при нынешнем положении дел проблемы глобальной и региональной безопасности будут обостряться, сохраняется конфликтный потенциал в Закавказье, террористическая активность в ближневосточных странах: Сирии, Афганистане и Ливии.«Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнул глава Генштаба.Он также обвинил ряд государств в деструктивной внешней политике. В частности обратил внимание атташе на то, что градус напряженности в ирано-американских отношениях пока не снижается.Так, в январе 2020 года за голову Дональда Трампа в Иране пообещали 80 миллионов долларов. Также в Тегеране заявили, что вновь начинают разработку ядерного оружия и пообещали, что США на Ближнем Востоке получат «второй Вьетнам».