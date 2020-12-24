В Германии обнаружили первый случай британского штамма коронавируса. Инфекцию подхватила женщина, которая 20 декабря прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Сейчас она находится на изоляции у себя дома - в земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает издание Bild.Напомним, британский вариант коронавируса уже пробрался во многие страны. Среди них Австралия, Дания, Нидерланды. ЮАР и еще некоторые. Накануне Британия отправила образцы нового штамма в Россию. Наши ученые уже начали его изучать. Полученной информацией они обмениваются с иностранными коллегами и экспертами ВОЗ.Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, все это может говорить о том, что новый штамм легко адаптируется к измененным условиям.- Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска. Всемирная организация здравоохранения также воздерживается от оценок опасности нового штамма и призывает не делать выводов до получения достоверных научных данных. - отметила она.