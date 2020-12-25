Украинская сторона не может выйти из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку они привязаны к санкциям против РФ. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».- Как я уже говорил на одном из брифингов, я считаю, что Украина не может просто так выйти из минских соглашений. Потому что Европе может снять санкции с российской стороны и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных Киеву. Но лично я бы вышел, - заявил Владимир Зеленский.При это украинский лидер заверил, что Незалежная по пути урегулирования конфликта на востоке государства продолжает двигаться в рамках предыдущих соглашений, и говорить о плане «Б» пока что рано. Данную ситуацию Зеленский назвал «больной и тонкой дипломатией».Как сообщал сайт Kp.ru, в начала этого месяца глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны утвердит «план Б» по урегулированию конфликта в начале грядущего года.