Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь проходит в статусе свидетеля проверку по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил её адвокат Владимир Воронин.Ранее Любовь Соболь привезли в отделение полиции и опросили в рамках доследственной проверки.- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), - рассказал адвокат агентству РИА Новости.Он также сообщил, что следователь хочет взять у неё образцы эпителия для анализа. Сейчас Соболь остаётся в Следственном комитете и пробудет там целый день, участвуя в следственных действиях. Утром у неё дома провели обыск и изъяли технику.Наказанием по статье о нарушении неприкосновенности жилища может стать заключение до двух лет.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в понедельник, 21 декабря, Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева, которому звонил Алексей Навальный, обвинив в якобы причастности к своему \\"отравлению\\".Любовь Соболь пришла в дом Кудрявцева, чтобы тот прокомментировал выдвинутые блогером обвинения. Любовь Соболь не предъявила прибывшей полиции документы, и Перовский районный суд Москвы оштрафовал её на тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции.Сайт KP.ru также сообщал, что расследование Алексея Навального в ФСБ назвали \\"провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и её сотрудников\\".ТЕМ ВРЕМЕНЕМЛюбе Соболь не дали вломиться в жилище \\"отравителя\\" НавальногоВслед за трусами с ядом команда блогера-оппозиционера пустила в ход плакаты \\"Ваш сосед убийца\\" (подробности)