РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) временно приостановил поставки \\"Авифавира\\" за рубеж. Причиной стал высокий спрос на лекарство в России.- Последние два месяца мы поставляем препарат только на территорию России. И в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого лекарства, мы возобновим поставки за рубеж, - сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире канала \\"Россия -24\\".Он добавил, что Россия уже поставила \\"Авифавир\\" в 15 стран. А к началу 2021 года РФПИ рассчитывает производить около 400 тысяч упаковок в месяц.Напомним, \\"Авифавир\\" стал первым препаратом для лечения коронавируса, который получил одобрение Минздрава. В ноябре ведомство разрешило применять лекарство на дому, а не только под наблюдением врача. Пациенты могут получить препарат бесплатно по ОМС.