Летом 2019 года неизвестный мужчина разбил машину российской певицы Земфиры, но суд принял решение снять с его уголовную ответственность и отправить на принудительное лечение.Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в Москве.«Постановлением мирового судьи судебного участка 366 по району Хамовники решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Глеба Серебрякова», - сказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Серебряков имеет право обжаловать это решение в апелляционной инстанции.При задержании мужчина доказывал полицейским, что, разбив машину певицы, добивался ее внимания. Ему предъявили обвинение в «умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества» и могли посадить на два года.Из-за того, что подсудимый сломал ногу, заседания несколько раз откладывались, и процесс затянулся на полтора года. Суд решил, что обвиняемый в силу своего психического расстройства не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.Земфире был причинен материальный ущерб, оцененный в 450 тысяч рублей.