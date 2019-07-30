Опубликовано видео допроса фаната, который разбил машину Земфиры
Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса мужчины, который разбил стекла автомобиля Mercedes, принадлежащего певице Земфире.
Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел вечером в пятницу, 26 июля, прямо напротив дома рок-исполнительницы на Фрунзенской набережной в Москве. Поклонник творчества Земфиры повредил автомобиль в надежде, что сработает сигнализация, но певица ее даже не ставила. Зато оказавшимся рядом полицейских хватило увиденного, чтобы задержать нарушителя.
О мужчине известно лишь то, что его зовут Глеб, возраст 35 лет, проживает в Москве. Согласно видеозаписи допроса, он хотел привлечь к себе внимание кумира, чтобы просто с ней "по-человечески" поговорить.
Сама Земфира призналась, что не впервые сталкивается с навязчивым фанатом. Глеб уже не первый год преследует певицу, при этом постоянно осыпая ее ругательствами и оскорблениями.
"Я хотел выйти хотя б на конфликт с ней, потому что <...> у меня к ней есть личные вопросы. Она все время ссылалась на какие-то вещи, которые меня не интересуют, как то, что ей надо работать, якобы я к ней пришел требовать какие-то деньги", - сказал задержанный в ходе допроса.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Фанат Земфиры рассказал, почему разбил машину певицы.
ИСТОЧНИК KP.RU