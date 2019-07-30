2019-07-30T14:13:43+03:00
Происшествия

Опубликовано видео допроса фаната, который разбил машину Земфиры

Мужчина хотел привлечь внимание певицы, чтобы поговорить с ней "по-человечески" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глеб уже не первый год преследует ЗемфируГлеб уже не первый год преследует ЗемфируФото: скриншот с видео
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Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса мужчины, который разбил стекла автомобиля Mercedes, принадлежащего певице Земфире.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел вечером в пятницу, 26 июля, прямо напротив дома рок-исполнительницы на Фрунзенской набережной в Москве. Поклонник творчества Земфиры повредил автомобиль в надежде, что сработает сигнализация, но певица ее даже не ставила. Зато оказавшимся рядом полицейских хватило увиденного, чтобы задержать нарушителя.

О мужчине известно лишь то, что его зовут Глеб, возраст 35 лет, проживает в Москве. Согласно видеозаписи допроса, он хотел привлечь к себе внимание кумира, чтобы просто с ней "по-человечески" поговорить.

Сама Земфира призналась, что не впервые сталкивается с навязчивым фанатом. Глеб уже не первый год преследует певицу, при этом постоянно осыпая ее ругательствами и оскорблениями.

"Я хотел выйти хотя б на конфликт с ней, потому что <...> у меня к ней есть личные вопросы. Она все время ссылалась на какие-то вещи, которые меня не интересуют, как то, что ей надо работать, якобы я к ней пришел требовать какие-то деньги", - сказал задержанный в ходе допроса.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Фанат Земфиры рассказал, почему разбил машину певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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