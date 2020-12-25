Россияне намерены смотреть новогоднее телеобращение главы государства. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), такое мнение высказали 78% респондентов.Большинство россиян уверено, что Владимир Путин в ходе обращения заговорит о снижении тарифов и прекращении роста цен. Это самые ожидаемые слова помимо поздравлений с Новым годом и пожеланий.17% точно не будут смотреть обращение, еще 5% точно не знают. В опросе приняла участие тысяча человек от 18 лет.В своем прошлом обращении Путин отметил, что новогоднее волшебство проявляется в бескорыстной щедрости, а сам праздник открывает в людях лучшие черты.\\"Старые, но любимые семейные игрушки и фигурки из картона дарят свое тепло уже младшим поколениям\\", - сказал он, поздравляя россиян с наступающим 2020 годом.Президент также отметил, что грядущий год станет 75-м со дня победы в Великой Отечественной войне и отдельно поздравил с наступающим Новым годом фронтовиков и работников тыла.Ранее стало известно, что 2021 год станет Годом науки и технологий.