«Британский» штамм-мутант коронавируса нашли уже в восьми странах Европы. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал экстренно усились защитные меры.«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01», - написал он в Twitter.Он еще раз проговорил необходимость соблюдения дистанции, ношения масок. Он также призвал оставаться в своих «пузырях поддержки», так он назвал круг общения каждого человека во время локдауна.Также чиновник ВОЗ заявил, что новая модификация вируса, в отличие от своих предшественников, распространяется быстрее среди более молодых возрастных групп. Медики сейчас очень активно работают над изучением «мутанта», поэтому нужно дать им время и быть бдительными, сказал он.14 декабря 2020 года Минздрав Великобритании сообщил, что обнаружен новый штамм коронавируса, заразность которого выше примерно на 50-70%. Также выяснилось, что он более заразен для детей.