Сотрудники полиции, работающие на месте взрыва автофургона в центре американского города Нэшвилл (штат Теннеси), обнаружили недалеко от машины человеческие останки. Предположительно, это фрагменты тела погибшего в результате взрыва, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в городских правоохранительных органах.Между тем, как сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк, первоначальную версию о том, что причиной случившегося стал взрыв газа, к этому времени уже исключили. По его словам, «похоже, что это было намеренным действием».Джон Дрейк также подтвердил, что на месте ЧП были найдены фрагменты тела, которые, как считают в полиции, могли принадлежать тому, кто находился в фургоне, однако указал был ли кто-то внутри, станет понятно только после экспертизы.Он добавил, что в результате взрыва пострадали три человека, их доставили в больницу. Жизни раненых ничего не угрожает. К расследованию подключилось ФБР.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что перед взрывом из машины доносилось предупреждение о том, что это случится через 15 минут. Полиция считает, что оно было записано заранее.