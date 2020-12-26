За минувшие сутки в России выявлено 29 258 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 3 021 964 человек, следует из данных оперштаба.Новые заражённые зафиксированы во всех 85 регионах России. Среди них 15,6% не имели никаких симптомов коронавируса.В Москве выявлено 7 480 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 3 755, а в Московской области - 1 615 новых заражённых коронавирусом.За сутки от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 567 человек. Всего за время эпидемии от COVID-19 умерли 54 226 человека. После лечения от коронавируса выписались ещё 28 185 человек в России. Всего выздороветь смогли уже 2 426 439 человек.