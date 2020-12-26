Специалисты Еврокомиссии опубликовали полный текст проекта Соглашения о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией после завершения процесса выхода королевства из состава сообщества. Переходный период в рамках Brexit закончится 31 декабря. Документ на 1 246 страниц опубликовали в субботу, 26 декабря, на официальном портале ЕК.Источник агентства ТАСС в европейском органе власти отметил, что текст был готов к публикации 25 декабря, но его открыли после католического Рождества, чтобы не осложнять праздники экспертам, политикам и журналистам.Членам комитета - послам 27 государств Евросоюза теперь предстоит разобраться с этим документом, они должны первыми официально одобрить его. Затем все европейский страны должны будут единогласно проголосовать в Совете Евросоюза за эти решения. Только после этого соглашение смогут официально подписать. Все это необходимо сделать до 1 января грядущего года.Напомним, что Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit 24 декабря. Данные договор предусматривает свободную торговлю, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам.