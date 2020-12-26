Оборудование, которое было украдено в результате инцидента с «самолетом Судного дня» Ил-80 в Таганроге, не было связано с непосредственным предназначением воздушного судна. Речь идет о блоках второстепенной аппаратуры, сообщили в субботу, 26 декабря, агентству ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации.- Самолет Ил-80 прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Специальное оборудование было демонтировано с судна сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. Украдено было лишь некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета, - сообщили в ОАК.Отмечается также, что в настоящее время после кражи дополнительно усилен режим доступа и охраны на аэродроме Таганрог-Южный. По факту инцидента проводят проверку.- Несмотря на то, что следствие еще не завершено, режим доступа на аэродром дополнительно ужесточен. Специалисты предприняли все меры для усиления режима охраны, - отметили представители корпорации.Напомним, 7 декабря обокрали находившийся на аэродроме Ил-80. С борта «самолета Судного дня» похитили 30 радиостанций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кремле сообщили о принятых мерах, после разукомплектования \\"самолета Судного дня\\"По факту хищения аппаратуры связи возбуждено уголовное дело, идет розыск преступников (подробности)