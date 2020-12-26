Новый штамм коронавирусной инфекции, впервые выявленный на территории Великобритании, нашли у гражданина Швеции, который накануне вернулся из королевства. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказала глава отдела Агентства общественного здравоохранения Сара Бюфорс на пресс-конференции, которую транслировал канал SVT.- Один житель Сёдерманланда заразился новым «британским» штаммом коронавируса. Он недавно приехал из Великобритании и оставался на самоизоляции после возвращения на родину. Члены его семьи также заражены, - отметила она.Сара Бюфорс также сообщила, что после данного инцидента власти Швеции усилили наблюдением: специалисты анализируют тесты каждого, кто возвращался из Великобритании с октября этого года. В стране также выпустили рекомендации для путешественников, в которых упоминается необходимость сдать тест на коронавирус, чтобы медики могли отследить инфекцию и гарантировать, что этот вариант вируса не распространяется в Швеции.Как сообщал сайт kp.ru, новый штамм коронавируса в начале декабря ученые в Великобритании. По предварительной информации, мутировавшее заболевание на 70% заразнее обычного COVID-19, однако данных о его влиянии на летальность инфекции или ее тяжесть пока что нет.