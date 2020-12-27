Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира уже к 2028 году – на пять лет раньше, чем предсказывали эксперты до пандемии коронавируса, передает Fox Business со ссылкой на отчет британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).Авторы доклада отмечают, что довольно долгое время «экономическая борьба между США и Китаем была главной темой глобальной экономики», однако «пандемия COVID-19 и ее экономические последствия, безусловно, склонили это соперничество в пользу Китая».Аналитики CEBR считают, что в тройке лидеров по величине экономики до начала 2030-х годов будет оставаться Япония, а потом страну Восходящего Солнца обгонит Индия, потеснив Германию – ФРГ опустится с четвертой позиции на пятую.К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне заявили, что Китай уже создал очень мощные Вооруженные силы, и если армия КНР будет развиваться такими же темпами, то вскоре сравняется с американской.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКитай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).