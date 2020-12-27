Украинские военнослужащие раскритиковали слова президента страны Владимира Зеленского о мобилизации мужчин и женщин в случае войны с Россией.По словам майора ВСУ Юрия К., такие заявления являются, вероятнее всего, являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых \\"бросить в мясорубку всех подряд\\". Об этом он рассказала в беседе с изданием Strana.ua.- Заявления о всеобщей мобилизации - лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация\\", - отметил украинский военный. Также он назвал это \\"бредом\\" и предположил, что президент сделал такое заявление \\"для пафоса\\".Ранее сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос украинских журналистов, заявил, что в случае гипотетического наступления России мобилизует всё население Украины: и мужчин, и женщин. При этом глава государства отметил, что подобная ситуация ужасна даже в гипотезе, да так, что он \\"даже не хочет её представлять\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему украинский генерал раскритиковал Зеленского за его заявление о войне с РоссиейВоенный обозреватель kp.ru Виктор Баранец напомнил, к чему могут привести агрессивные милитаристские \\"порывы\\" Киева (подробности)