Отвечая на вопросы журналистов, планирует ли президент России привиться от коронавирусной инфекции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин может сам рассказать о своем решении по этому поводу. Однако отметил, что ранее президент говорил, что обязательно сделает прививку против COVID-19.«Он сказал, что он будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей», - отметил официальный представитель Кремля.А вот на вопрос, как Путин разрешил дочери принять участие в тестировании отечественной вакцины от коронавируса и войти в группу добровольцев, испытывавших новый препарат на себе, Песков отвечать не стал, отметив, что «это все-таки личное жизненное пространство Путина».Он считает, что рассказав о вакцинации члена своей семьи, глава государства продемонстрировал «степень доверия к отечественной вакцине и надежность препарата».