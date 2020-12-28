Ранним утром в понедельник, 28 декабря, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально объявил, что сегодня вступает в силу временный запрет в страну Восходящего Солнца для всех иностранцев, новые визы гражданам других государств больше не выдаются.Как писал сайт kp.ru, такое решение японское правительство приняло в связи с тем, что в Британии появился новый штамм коронавируса, который оказался еще более заразным.«Из-за обнаружения этой новой разновидности мы приняли быстрые меры для защиты жизни и нормального существования нашего населения. С этой целью прекращен въезд в страну иностранцев из всех стран мира по вновь выданным визам», - пояснил Ёсихидэ Суга журналистам на пресс-конференции в Токио.При этом премьер подчеркнул, что «средства профилактики остаются прежними», и призвал японцев «неуклонно соблюдать такие правила, как мытье рук и ношение защитных масок».«И давайте тихо проведем наступающие новогодние праздники», - приводит его слова ТАСС.