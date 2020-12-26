Обнаруженный на прошлой неделе в Британии новый штамм коронавируса уже выявили и в Японии. По данным министра здравоохранения страны Норихисы Тамуры, японские медики диагностировали «британскую» мутацию COVID-19 у пяти человек, которые перед Рождеством вернулись домой из Соединенного Королевства, передает телеканал NHK.Глава Минздрава рассказал, что все пятеро инфицированных прилетели в Японию 21 декабря. Отмечается, что трое из них прибыли в Международный аэропорт Кансай в Осаке, ещё двое – в токийский аэропорт Ханэда.Между тем, как писал сайт kp.ru, после выявления новой мутации коронавируса в Великобритании японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor решила на время остановить работу двух своих заводов в этой стране.Ранее сообщалось, что «британский» штамм-мутант коронавируса нашли уже в восьми странах Европы, в связи с чем глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал экстренно усилить защитные меры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из БританииУже вторую неделю главные мировые новости приходят из Великобритании - именно там было объявлено о появлении мутировавшего коронавируса. По сообщению британских властей, он на 71 процент более заразен, чем обычный, поэтому распространяется гораздо быстрее (подробности).