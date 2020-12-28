Южнокорейские медики выявили «британский» штамм коронавируса у трех человек, которые на днях прилетели из Лондона. Причем все трое инфицированных – члены одной семьи.«У трех человек с коронавирусом, прибывших из Великобритании 22 декабря, при генетическом анализе их материала был обнаружен британский вид COVID-19», - говорится в сообщении Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Уточняется, что проживающая в Лондоне семья граждан Южной Кореи по прилету прошла проверку, в результате которой и был обнаружен зарубежной вирус. Теперь они находятся на карантине. Кроме того, KDCA сообщает, что специалисты проверяют биологический материал еще одной семьи из четырех человек, которые тоже недавно вернулись из Великобритании, и их тесты на коронавирус показали положительный результат.Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что единственная опасность «британского» штамма коронавируса заключается только в том, что он заразнее, чем уже знакомые специалистам мутации COVID-19. Вирусолог подчеркнул: не стоит бояться появления нового вида, нужно просто придерживаться правил профилактики, о которых россиянам «твердят ежедневно» – защитные маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать многолюдных мест.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).