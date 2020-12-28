Пока еще действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета страны на 2021 финансовый год, который начался в Америке еще 1 октября, и тем самым спас Соединенные Штаты от очередного «шатдауна». Об этом известил сограждан заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.Представитель вашингтонской администрации на своей странице в Twitter уточнил, что подписанный главой государства законопроект о выделении бюджетных средств на следующий финансовый год (до 30 сентября) предусматривает «выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом».Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп отказывался подписывать «слишком расточительный», по его мнению, бюджет общим объемом до 2,3 триллиона долларов, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики на фоне пандемии COVID-19 объемом почти в 900 миллиардов долларов. Он уже несколько раз продлевал финансирование федерального правительства, чтобы не пришлось приостанавливать его работу и отправлять госслужащих в вынужденный отпуск за свой счет.