Нападающий итальянского футбольного клуба \\"Ювентус\\" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards в номинации \\"Игрок столетия\\".За своб карьеру Роналду уже стал чемпионом Англии, Испании и Италии, пять раз победил в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии и пять раз становился обладателем \\"Золотого мяча\\".35-летний футболист за свою спортивную карьеру уже играл за команды \\"Манчестер Юнайтед\\", \\"Реал\\", \\"Спортинг\\" и \\"Ювентус\\".Премию Globe Soccer Awards получил также тренер команды \\"Манчестер Сити\\" Хосеп Гвардиола в качестве лучшего тренера XXI века. Лучшим футболистом уходящего 2020 года стал нападающий мюнхенской \\"Баварии\\" и сборной Польши Роберт Левандовски.Ранее сайт KP.ru сообщал, что главными претендентами на звание лучшего футболиста 2020 года стали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски. Победитель в номинации дал интервью \\"Комсомольской правде\\", прочитать его можно здесь.