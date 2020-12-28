Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто, по его мнению, может в будущем стать президентом Российской Федерации. Свое мнение по данному вопросу политик выразил в понедельник, 28 декабря, в эфире телеканала «Россия 1».По словам Жириновского на пост главы государства могут претендовать глава правительства России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, московский мэр Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.При этом Владимир Жириновский отметил, что президентом государства станет человек, которого вся страна ждет на протяжении 30 лет, и намекнул на свою кандидатуру. Депутат также подтвердил намерение баллотироваться на выборах президента России в 2024 году.Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что уже почти нескольких десятков лет задумывается о возможном преемнике, однако окончательный выбор всегда за избирателями – гражданами России.