Состояние здоровья художественного руководителя киножурнала \\"Ералаш\\" Бориса Грачевского ухудшилось, его госпитализировали с коронавирусом в Городскую клиническую больницу №52.- А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами! - написал Грачевский в своём Instagram.21 декабря сайт KP.ru сообщал, что у кинорежиссёра и создателя \\"Ералаша\\" диагностировали коронавирус.- Я с этим проклятым ковидом сижу, - сообщил тогда Грачевский, отказавшись рассказывать о своём самочувствии.Напомним, Борис Грачевский - советский и российский кинорежиссёр, а также и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала \\"Ералаш\\" и заслуженный деятель искусств России.