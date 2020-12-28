Экс-посла Молдавии в России Андрея Негуцу задежали после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.В сообщении говорится, что во время допроса бывший дипломат сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям со стороны прокуратуры. Однако прокуроры все равно приняли решение задержать его на 72 часа.Как писал сайт kp.ru, молдавский посол в России Андрей Негуца был отозван со своей должности после того, как на выезде с территории республики 5 декабря правоохранительные органы задержали машину с дипломатическими номерами молдавского посольства в Москве. В автомобиле незаконно перевозили партию анаболиков. Премьер-министр Молдавии сообщил, что такое решение приняли по инициативе министерства иностранных дел республики.