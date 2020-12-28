Испытания российского препарата для лечения зараженных коронавирусной инфекцией на основе антител начнутся осенью 2021 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 28 декабря.Он сообщил, что препарат на основе антител будет применяться как капельница, эффект от него появится предположительно через семь-десять дней.- Я надеюсь, что осенью уже начнутся клинические испытания, первая-вторая фаза. Различные технологии используются для получения этих антител, они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь, - сообщил Александр Гинцбург.Глава центра Гамалеи, отвечая на вопрос о возможных группах риска у такого препарата, отметил, что именно для этого и нужно проводить клинические испытания.Как ранее сообщал сайт Kp.ru, в России в скором времени может быть разработан аналог препарата, которым ранее лечился от коронавирусной инфекции действующий президент США Дональд Трамп. Александр Гинцбург сообщил, что в России для этих целей уже получен грант.