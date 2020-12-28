Ереван и Баку обменялись 28 декабря пленными. Двое азербайджанцев и четверо армян попали домой. Обмен производился при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.«Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными», - сообщил он.Генерал-лейтенант подчеркнул, что Россия и дальше будет помогать сторонам в этом вопросе и «способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения».Информацию о возврате четырех армянских пленных в Эребуни подтвердил в понедельник вице-премьер Армении Тигран Авинян, пишет ТАСС.15 декабря в Армению из Азербайджана перекинули 44 пленных. В Азербайджан в тот же день отправили 12 пленных азербайджанцев.9 ноября 2020 года при главенствующей роли России главы трех государств подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.