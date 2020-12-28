50 муниципалитетов Нижегородской области получат новые школьные автобусы, сообщил глава региона Глеб Никитин. Церемония передачи техники состоялась 28 декабря. Средства на обновление автопарка школьных автобусов были выделены из федерального бюджета.- Сегодня в регион поступило 70 автобусов – это порядка 15% от всех школьных автобусов в Нижегородской области. В малых населенных пунктах дети порой ездят в школы, расположенные в соседних селах. Сейчас многие учатся в дистанционном формате, но не у всех есть качественный интернет. В итоге часть обучающих дистанционных программ реализуется на базе образовательных учреждений, куда надо добираться, поэтому новые машины во всех муниципалитетах крайне востребованы. В апреле мы обратились к президенту и правительству РФ и получили одобрение со стороны федерации. Это позволяет, с одной стороны, решить огромную социальную задачу по перевозке детей, с другой – осуществить поддержку отечественных производителей. Для нас это особенно актуально и важно, так как ГАЗ и ПАЗ – это наши, местные производители, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В нынешней партии - 39 микроавтобусов «ГАЗель NEXT», каждый из которых рассчитан на 15 детей и сопровождающего, и 31 автобус ПАЗ на 23 посадочных места каждый.— Прямо с церемонии вручения автобусы отправятся в муниципалитеты. Их получат 50 районов. Какие именно школы наиболее нуждаются в транспортных средствах, определит местная администрация. Также новый транспорт получат 9 государственных образовательных учреждений – это коррекционные школы, школы-интернаты и так далее. Всего в регионе ежедневно подвоз 14 тысяч детей к школам осуществляет примерно 550 автобусов. За последние три года мы получили почти 300 автобусов, а значит, фактически поменяли каждое второе транспортное средство, - отметил на церемонии вручения Сергей Злобин.- Автобусы разрабатывались специально для того, чтобы комфортно можно было перевозить наших юных пассажиров. Здесь установлены специальные устройства, как, например, дополнительная подножка, чтобы детям было удобно подниматься в автобус, дополнительные отопители, стеллажи для ранцев. Главное, что в автобусах предусмотрены все необходимые меры безопасности, - рассказал директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ» Андрей Софонов.